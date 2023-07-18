انطلاق المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية بجامعة القناة اليوم

الإسماعيلية- صبرى غانم

يعقد قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس مؤتمره السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية اليوم الثلاثاء وغدا الاربعاء، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة بعنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا.



وصرح الدكتور ناصر مندور أن المؤتمر يتناول مجموعة من المحاور الهامة وهي..

التطبيقات الحديثة لحل مشاكل التغير المُناخي، والحد من المشاكل الصحية والأمراض الوقائية المنتشرةحديثاً، بالإضافة إلى التطبيقات الحديثة في مجالات الطاقة والطاقة المُتجددة، والتغلب على نقص الموارد المائية، إلى جانب التطبيقات المتطورة لزيادة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، والاستخدامات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحديات التعليمية والتربوية المعاصرة، ورؤية مستقبلية للتغلب عليها فضلاً عن التحديات المجتمعية المعاصرة ورؤية استشرافية نحو رفاهية المجتمع على المستوى الإقليمي، وأخيرا ً التحديات الثقافية والاقتصادية والسياسية المعاصرة والتحالف البحثي نحو التغلب عليها .

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد سعد زغلول أن أهداف المؤتمر تتمثل في.. استعراض التحديات المعاصرة التي تتطلب تحالفات علمية فعالة ، وتسليط الضوء على أهمية التحالفات العلمية في التصدي للتحديات المعاصرة ، مع تسهيل التعاون بين الباحثين والمؤسسات العلمية والمُجتمعية ، بالإضافة إلى إطلاق منصة لتبادل الآراء والخبرات؛ لتعزيز الاستفادة من التحالفات العلمية في مواجهة التحديات، وتفعيل آليات تضمن استمرارية التحالفات العلمية وتعزيزها في مختلف المجالات العلمية .



بينما أشار الدكتور تامر شوقي أن جلسات المؤتمر تشمل عروض للأبحاث والأفكار الإبداعية المُقدمة من المشاركين، في صورة تقديمية أمام اللجنة العلمية، وعرض أبحاث الملصقات في القاعة المخصصة للبوستر، لافتاً إلى أن تحكيم الأبحاث المقدمة في المؤتمر سيتم من خلال نخبة من أساتذة الجامعة في كافة التخصصات.

يُذكر أنه على هامش المؤتمر سيقوم الطلاب الوافدين ممثلين عن 14دولة بتقديم فقرات شعرية وعروض فنون شعبية، إلى جانب تقديم عرض مسرحي بعنوان ( ملاك وشيطان) وتعقد تلك الفاعليات الأربعاء 19 يوليو.

وأكملت الدكتورة رانيا حلمي أن المؤتمر يقدم خدمة البث المباشر لجميع الفاعليات، كما يمكن الاشتراك عن بعد لعرض الأبحاث ، بشرط أن تتوافر في البحوث المقدمة قواعد البحث العلمي المتعارف عليها.

وعن التسجيل- أوضح نائب رئيس المؤتمر أنه من خلال الرابط المُوضح في البوستر الخاص بالمؤتمر.

وعن برنامج المؤتمر- أفاد الدكتور شعبان حفني أن الجلسة الافتتاحية تضم جلسات حوارية بعنوان "التحالفات العلمية والتحديات المعاصرة"، ثم عرض لفيديو تعريفي عن الجامعة، بالإضافة إلى جلسة تعريفية عن المكاتب التابعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث - وبعد الاستراحة - تبدأ عروض الأبحاث الشفوية ، مجال العلوم الإنسانية ستقدم العروض الخاصة به بمسرح رعاية الشباب، أما مجال العلوم الطبية ستقدم عروضه بقاعة سفارة المعرفة بينما تقدم عروض العلوم الهندسية بقاعة اتحاد الطلاب، فيما تقدم عروض العلوم الأساسية بقاعة المؤتمرات المرئية ، إلى جانب عروض بحوث الملصقات .

يعقد المؤتمر - بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر ومدير وحدة التحول الرقمي، والدكتورة رانيا حلمي وكيل كلية الطب البيطري لشئون الدراسات العليا والبحوث ومُقرر المؤتمر ، والدكتور شعبان حفني منسق عام المؤتمر وعميد كلية التربية الأسبق.

وعلى هامش المؤتمر- يُقام معرض "تراثنا"، ومعرض التبادل الثقافي للطلاب الوافدين بالدور الأول بقاعة المؤتمرات الكبرى.

أما فعاليات اليوم الثاني بالمؤتمر فتشملا افتتاح الجلسة، وكلمة ترحيب، يليها المؤتمر في أرقام ويقدمه الدكتور تامر شوقي نائب رئيس المؤتمر ، ثم عرض فيديو عن فاعليات اليوم الأول، يليها جلسة حوارية بعنوان "الرؤى المستقبلية لمنظومة الطلاب الوافدين" وتطويرها، وأخيراً سيتم إعلان توصيات المؤتمر السنوي للدراسات العليا والبحوث التطبيقية؛ وفي الجلسة الختامية للمؤتمر - يتم إعلان النتائج وتوزيع الجوائز على الفائزين .





