انتهاء تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أوضح الشيخ ممدوح عبد الجواد أبو المعاطي المكلف بالاشراف على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية، أنه تم التأكيد علي التعاون والدقة والجودة فى الأداء لضمان حقوق الطلاب سمات مراكز التصحيح للشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية، والتى تمت وفق التعليمات الصادرة من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور وكيل الأزهر، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد مدير المنطقة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أن غدا الأربعاء 19 يوليو الجاري هو آخر أيام التصحيح بمراكز التصحيح الثلاثة للمواد الشرعية والمواد العربية والمواد الثقافية.

وأعرب، عن شكره وتقديره وفائق احترامه لرؤساء مراكز التصحيح ومساعديهم، وكذلك الرؤساء والمشرفين لحجرات التصحيح فى المراكز الثلاث، وأيضا المصححين والمراجعين الفنيين.

كما توجه فضيلته بالشكر والتقدير لمتابعى قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات منطقة القليوبية، وأعضاء الكنترول وحجرة البريد، ولرجال وزارة الداخلية من الشرطة والدفاع المدني للخدمات الأمنية والتامينية، وللطاقم الطبي للمراكز الثلاث، ولأمن المنطقة والأمن الإدارى للمراكز، والجهاز الإداري والخدمى للجهود المبذولة في إعداد وتجهيز وتنظيم المراكز الثلاثة من إضاءة ومراوح ومبردات المياة ونظافة الاثاث وعمليات التعقيم والتطهير الداخلية.