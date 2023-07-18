النيابة تباشر التحقيق فى واقعة انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة التحقيق فى حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق. تلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود إصابات، وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 3 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حى الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار.
وأصيبت سيدة بسبب انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى منطقة الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقيادات حى الخليفة إلى مكان الحادث.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الخليفة إلى مكان البلاغ، وجار أعمال البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار المنهار.
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