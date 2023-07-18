اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

النيابة تباشر التحقيق فى واقعة انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:21 م
النيابة تباشر التحقيق فى واقعة انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة العقار المنهار
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة التحقيق فى حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق. تلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود إصابات، وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 3 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حى الخليفة  للوقوف على أسباب الانهيار. 
 
وأصيبت سيدة بسبب انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى منطقة الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقيادات حى الخليفة إلى مكان الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الخليفة إلى مكان البلاغ، وجار أعمال البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار المنهار.

أمن القاهرة

انهيار عقار

اخبار عاجلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة