النيابة تباشر التحقيق فى واقعة انهيار عقار من 3 طوابق بالخليفة

كتب سليم على

تباشر النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة التحقيق فى حادث انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق. تلقت النيابة إخطارًا من قسم شرطة الخليفة بانهيار كامل لعقار بدائرة القسم، ووجود إصابات، وأجرت النيابة معاينة أوضحت أن العقار مكون من 3 طوابق، كما أمرت بتشكيل لجنة من حى الخليفة للوقوف على أسباب الانهيار.

وأصيبت سيدة بسبب انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق فى منطقة الخليفة وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى وقيادات حى الخليفة إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية وقسم شرطة الخليفة إلى مكان البلاغ، وجار أعمال البحث عن المفقودين أسفل أنقاض عقار المنهار.