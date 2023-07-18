المشدد 5 سنوات لمتهم وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء بمعاقبة المتهم "م.ت ا" عامل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه بتهمة إحراز سلاح أبيض بدائرة مركز جزيرة شندويل.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز جزيرة شندويل عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين على نطاق واسع وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميتامفيتامين وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.