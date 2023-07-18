المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمحصل كهرباء اختلس مبالغ مالية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت، بمعاقبة محصل كهرباء بالسجن المشدد 3 سنوات،وتغريمه مبلغ يعادل قيمة المبلغ المختلس، والعزل من الوظيفة، لإدانته في القضية رقم 6580 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 4079 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق،باختلاس مبلغ وقدره 465 ألف جنيه قيمة فواتير الكهرباء والمملوكة لجهة عمله.

تعود أحداث القضية لعام 2022،عندما أحالت النيابة العامة موظف 37 عاما ، محصل بإدارة كهرباء بلبيس ومقيم بدائرة المركز، إلي المحاكمة الجنائية، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية قيمة فواتير الكهرباء والمملوكة لجهة عمله.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأنه في غضون شهري مايو ويونيو من عام 2022،وبصفته موظفاً عاما ومن مأموري التحصيل" محصل بشركة القناة لتوزيع الكهرباء قطاع جنوب الشرقية"،اختلس أموالا بلغ قدرها 465135 جنيه،قيمة فواتير الكهرباء عن شهر مايو عام 2022، والمملوكة لجهة عمله والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته، بأن قام بتحصيلها من المشتركين ولم يقم بتوريد قيمتها لجهة عمله، واختلسها لنفسه علي النحو المبين بالتحقيقات.

وجاء في أمر الإحالة بأن المتهم وبصفته أنفة البيان، أتلف أوراقاً وهي الصحيفة رقم 106 والمملوكة لجهة عمله التي يعمل بها،والثابت بها استلامه لإيصالات عهدته،بأن مزقها من موضعها سترا لارتكابه الجريمة موضوع الإتهام الأول،وإخفاء لأدلتها علي النحو المبين بالتحقيقات،كما أضر عمداً بأموال ومصالح جهة عمله،وذلك بارتكابه الجريمة محل الاتهامات السابقة مما ترتب عليه إلحاق ضرراً بجهة عمله تمثل في قيمة المبالغ المالية المختلسة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.