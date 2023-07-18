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المديريات تبدأ إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:00 ص
المديريات تبدأ إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية لغات رياض الأطفال - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تبدأ المديريات التعليمية إعلان نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للعام الدراسي الجديد خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء أعمال التنسيق الإلكترونى ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال أيام قليلة وعلى ولى الأمر متابعة نتيجة تنسيق القبول برياض الأطفال على موقع الإدارة التعليمية المتقدم عليها.
 
وأكدت المديريات التعليمية، أن تنسيق القبول برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل يتم وفق تنسيق كل مديرية على حده، موضحة أن الأولوية فى القبول للمتقدمين لرياض الأطفال للأكبر سناً حسب كثافة الفصول بالمدارس الرسمية للغات والأماكن المتاحة وسن التقدم، مشددة على أن السن هو المحور الأهم فى ضوابط القبول بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة.
 
وأشارت إلى، أنه بعد ظهور نتيجة القبول برياض الأطفال للعام الدراسي المقبل يتوجه ولى الأمر إلى المدرسة لاستكمال ملف التقدم، فيما حددت المديريات  الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم للصف الأول لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة، موضحة أنه على ولى الأمر يقوم بمتابعة نتيجة تنسيق التقدم لرياض الأطفال مع الإدارات التعليمية، وبعد قبول الطفل من خلال التنسيق الإلكترونى يسلم المدرسة أوراق التقدم لرياض الأطفال ومحتويات الملف كالتالى" أصل شهادة ميلاد الطفل مميكنة + بطاقة الرقم القومى لولى الأمر+ ملف كامل الدمغات+ 10 صور شخصية حديثة للطفل + إثبات محل السكن.
 
وأكدت، يتم فرز طلبات التقديم وإجراء أكثر من تنسيق لرياض الأطفال وتسكين الأطفال المتقدمين حسب السن دون واسطة أو محسوبية، مشددة على أن تسكين الأطفال يتم وفق معايير دقيقة وشفافة أبرزها السن حيث تكون الاولوية للاكبر سنا ويحسب سن الطفل فى 1 أكتوبر المقبل وحسب الاماكن وقاعات رياض الأطفال المتاحة، مضيفة أن يتم توفير أماكن وتسكين كل من وصل سنه 5 سنوات فى 1 أكتوبر 2023، حتى لا تضيع عليه فرصة الالتحاق بالمدارس الرسمية للغات أو التجريبية.
 
 

التربية والتعليم

تقديم رياض الأطفال 2023

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