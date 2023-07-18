اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الكويت وهولندا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:50 م
الكويت وهولندا يناقشان المستجدات الإقليمية والدولية والعلاقات الثنائية الكويت - أرشيفية
أ ش أ

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بحث مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي، مع المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية الهولندية مارسيل دي فينك، في مدينة لاهاي، أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي.


وذكرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الثلاثاء، أن جولة المباحثات الكويتية الهولندية تعد الجولة السابعة من المشاورات السياسية الثنائية بين الجانبين؛ حيث تم استعراض العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، فضلا عن مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالذكرى الستين لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العام المقبل.


وناقش الجانبان أهم المستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، لافتين إلى تقارب الرؤى حول جميع القضايا مع تأكيد أهمية استمرار التعاون والتنسيق في هذا الصدد.


حضر اللقاء سفير دولة الكويت لدى مملكة هولندا علي أحمد الظفيري، والقائم بأعمال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية الهولندية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.


الكويت

هولندا

الكويت وهولندا

وزارة الخارجية الهولندية

وزارة الخارجية الكويتية



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