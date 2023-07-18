اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:32 م
أكرم القصاص
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الكرملين يحذر من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:16 م
الكرملين يحذر من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
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حذر المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف من مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا، مشيرا إلى أن الكرملين لا يعرف أي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.


وقال بيسكوف - في تصريحات للصحفيين "هناك مخاطر أمنية في حال تنفيذ صفقة الحبوب بدون روسيا لأننا نتحدث عن منطقة قريبة مباشرة من منطقة القتال.. بدون ضمانات مناسبة ستنشأ مخاطر معينة، لذا إذا جرى إقرار شيئا ما بدون روسيا، فيجب أخذ هذه المخاطر في الاعتبار"، لافتا إلى أنه لا يستطيع تحديد مدى هذه المخاطر وأي الدول مستعدة لتحمل هذه المخاطر.


 


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