العثور على 22 جثة فى عدة مقابر جماعية سرية بالمكسيك

وقال "خورخي كويار" الناطق باسم جهاز الأمن في ولاية تاماوليباس حيث تقع رينوسا -حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، إن الفرق عثرت على "12 مقبرة جماعية بها 22 جثة".

وأضاف "كويار" أن النيابة العامة مكلفة بالتحقيق وأن العدد النهائي للجثث سيكشف لاحقا.. موضحا أن غالبية الرفات التي عثر عليها بقيت مدفونة من 10 إلى 14 شهرا.

واضاف الراديو أن مجموعة "حب المفقودين" اكتشفت وبلغت في منطقة "تاماوليباس" الحدودية مع الولايات المتحدة التي تشهد عنفا مرتبطا بأوساط الجريمة المنظمة.

وكانت ولاية تاماوليباس قد شهدت مواجهات متواصلة بين منظمات إجرامية تتنازع السيطرة على طرق تهريب المخدرات. ويسجل في هذه الولاية ثاني أكبر عدد مفقودين في المكسيك مع نحو 13 ألف مذكرة بحث.

يذكر أن 110 آلاف شخص فقدوا في المكسيك منذ عام 1962 في ما يعد مشكلة مزمنة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "مأساة إنسانية".