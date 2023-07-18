اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:58 م
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العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:01 م
العثور على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية ببنى سويف إسعاف -أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالى مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف على جثة شاب مجهول الهوية طافية بمياه ترعة الإبراهيمية، وجرى انتشال الجثة، ونقلها بمعرفة سيارة إسعاف إلى المستشفى المركزى، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب طافية بمياه ترعة الإبراهيمية.
 
وانتقل إلى مكان الحادث قوات الإنقاذ النهري، حيث تمكنوا بالتعاون مع الأهالي من إنتشال الجثة من مياه ترعة الإبراهيمية، وجرى نقلها إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالحادث.

 


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