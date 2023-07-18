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السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:22 م
السجن المشدد 3 سنوات لديلر الحشيش فى مدينة نصر المستشار حسن فريد رئيس المحكمة ـ أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي وكيل النيابة، محمد طه أمين السر، وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج.
 
شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام  وبيده كيس أسود، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المخدر بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

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