السجن المشدد عقوبة تواجه مرتكب جريمة خطف طفل بالبساتين.. اعرف التفاصيل

كتب إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية في فك لغز اختفاء طفل عمره 13 سنة بالبساتين، وتبين أن مرتكب الجريمة صاحب محل بينه وبين والد الطفل خلافات مالية، فاختمر في ذهنه خطف الطفل لمساومة والده على دفع الأموال.

وعن العقوبة التي تواجه المتهم حيث نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وفيما نصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".