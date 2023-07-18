اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:12 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرى: استمرار فىرفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:29 ص
الرى: استمرار فىرفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية، والمناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بمختلف المحافظات خلال فترة أقصى الإحتياجات .
 
وإستعرض سويلم خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع بمختلف المحافظات ، موجها بإستمرار متابعة معدلات التنفيذ وخاصة بالنقاط الساخنة ، مع تشديد الرقابة علي جودة تطهيرات الترع ، والتنسيق المستمر مع أجهزة المحافظة لرفع نواتج التطهيرات بشكل فورى ، مع الحفاظ على الأشجار الواقعة على جسور الترع سواء أثناء أعمال التأهيل أو التطهيرات .
 
وشدد سويلم على الإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة وتفعيل غرف الطوارئ بكافة المحافظات ، ومتابعة المناسيب والتصرفات وحالة جسور الترع لضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه .
 
كما إستعرض سويلم حالة الموقف المائى بالنقاط الساخنة بالمحافظات ، و موقف تشغيل محطات الرفع بمحافظة أسوان "محطات رفع النقرة والطويسة" ، حيث وجه بالمتابعة المستمرة لحالة الري واتخاذ ما يلزم لضمان إنتظام المناوبات بين المزارعين فى المنطقة .
 
كما إستعرض حالة الرى بالعديد من مناطق الجمهورية ووجه نحو ضرورة التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي لتنفيذ عمليات تطهير المساقي الخاصة لايصال المياه للمنتفعين بالتوقيتات والكميات المطلوبة .
 
و وجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل لدراسة حالة التصرفات والمناسيب والاستخدامات المائية على قناة طنطا الملاحية ووضع سيناريوهات لتحسين منظومة توزيع المياه على الترعة . 
 
وفى ضوء زيارته لمحافظة البحيرة استجابة لشكاوى المزارعين .. فقد وجه بمواصلة إمداد المغذيات الآخذة من فرع رشيد بالمياه حسما للشكاوى ، كما شدد على إستمرار المتابعة للموقف المائى من أجهزة الوزارة لسرعة حسم شكاوى المزارعين ورفع تقرير للعرض عليه بهذا الشأن بعد تفقد حالة الرى على الطبيعة والتأكد من حسم الشكوى .
 
كما استعرض سويلم موقف الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتنفيذ الحلول الدائمة بمناطق قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية وترعة السويس بمحافظة السويس وترعة بورسعيد بمحافظة بورسعيد ، لضمان إستيفاء كافة الإحتياجات المائية المقررة ، وذلك في إطار الدراسات المتكاملة لمنظومة الترع والمصارف والمحطات بهذه المناطق .
 
 

الرى

حالة الرى

المياه

محافظة البحيرة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة