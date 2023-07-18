اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:43 م
أكرم القصاص
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الرئيس الفلسطيني يقلد مبعوث الاتحاد الأوروبي "نجمة القدس"

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 04:37 م
الرئيس الفلسطيني يقلد مبعوث الاتحاد الأوروبي "نجمة القدس" الرئيس الفلسطيني محمود عباس
أ ش أ

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قلّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي سفن كون فون بورجسدورف نجمة القدس من وسام القدس؛ تقديراً لدوره المتميز في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين فلسطين والاتحاد الأوروبي، وتثميناً لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة لنيل حريته واستقلاله.


جاء ذلك خلال لقاء أبو مازن، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، بالمبعوث الأوروبي، بمناسبة انتهاء مهام عمله. 


وحضر التكريم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو، ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، والناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.


فلسطين

محمود عباس

نجمة القدس

الرئاسة الفلسطينية

الاتحاد الأوروبى



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