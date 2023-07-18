اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:48 م
الرئيس السيسى يتابع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدنى الرئيس السيسى خلال الاجتماع
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، والمهندس يحيى زكريا رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الطيران المدني، حيث تم عرض أهداف تطوير القطاع خلال الفترة المقبلة، والموقف التنفيذي للأعمال الجارية في هذا الصدد، خاصةً ما يتعلق بتحديث المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، والتوسع في شبكة الخطوط الجوية، وتطوير أسطول الطائرات بشركة مصر للطيران، إلى جانب تطوير نظم الملاحة والمراقبة الجوية، وكذلك المرافق والمنشآت الخدمية ذات الصلة بالقطاع.
 
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه في هذا الإطار بمواصلة الجهود المكثفة للنهوض بقطاع الطيران المدني، بهدف الارتقاء بوضعيته التنافسية إقليمياً وعالمياً، بما يتكامل مع عملية التنمية الشاملة بالدولة، ولاسيما من خلال الاعتماد على الدراسات المنهجية ذات المستوى العالمي للتطوير والتحديث ورفع كفاءة أداء العمل، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التي يوفرها الموقع الجغرافي لمصر، وعلى النحو الذي يعزز التكامل بين قطاعي الطيران والسياحة، ويحقق إضافة ملموسة للدخل القومي.
 

السيسي

الرئيس السيسي

الطيران المدنى

وزير الطيران

اليوم السابع بلس



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