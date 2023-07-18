الداخلية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة المخدرات والإرهاب.. فيديو

نظمت وزارة الداخلية عدد من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
الداخلية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة المخدرات والإرهاب.. فيديوالثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:15 م
الداخلية تنظم دورات تدريبية في مكافحة المخدرات والإرهاب
كتب محمود عبد الراضي
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