اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 08:51 م
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الداخلية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة المخدرات والإرهاب.. فيديو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 07:15 م
الداخلية تنظم دورات تدريبية فى مكافحة المخدرات والإرهاب.. فيديو الداخلية تنظم دورات تدريبية في مكافحة المخدرات والإرهاب
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية عدد من الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث فى مجالات مكافحة الجريمة المنظمة وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة ومكافحة الإرهاب والمخدرات.
 

مخدرات

الداخلية

مكافحة المخدرات



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