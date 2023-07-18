الداخلية تضبط 31 بندقية غير مرخصة خلال حملة أمنية بأسيوط

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية إستهدفت دائرة (مركز شرطة صدفا ، وقسم شرطة أبو تيج).. أسفرت جهودها عن ضبط عدد (44) قطعة سلاح نارى .. عبارة عن (16 بندقية آلية –15 بندقية خرطوش- 13 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41 متهم " لعدد 34 منهم معلومات جنائية").

ونجحت الجهود في ضبط عدد (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15 متهم "لعدد 12 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ عدد (495) حكم قضائى متنوع.