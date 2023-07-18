الداخلية تضبط المتهم بتعذيب كلب فى القليوبية

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بتعذيب "كلب" بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وبالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم (مالك محل أدوات كهربائية مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بسبب انتشار الكلاب الضالة بمنطقة سكنه، وخشيته من قيامها بإيذاء المارة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يستعرض اليوم السابع فى السطور التالية العقوبة المقررة لجرائم تعذيب الحيوانات وفقا للقانون:

اعتبر القانون التعدى على الحيوانات أو تعذيبها، جريمة يعاقب عليها، حيث حدد قانون العقوبات فى المادة رقم 355، العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة مع الشغل وغرامة مالية لا تزيد على 200 جنيه، على كل من قتل عمدا حيوانا من دواب الجر أو الحمل أو الركوب أو أى نوع من أنواع المواشي، وكل من يقوم بسم حيوان من الحيوانات المشار إليها أو الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو حوض.

وتنص المادة رقم 356 من ذات القانون على، أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ونصت المادة 357 من القانون، على عقوبة لاتزيد عن الحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة لا تزيد على 200 جنيه لكل من قتل عمدا أو سم الحيوانات المستأنسة أو أضر بها ضررا كبيرا، غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.

كما ينص القانون على وضع الجناة مرتكبي هذه الجرائم في حق الحيوانات الأليفة، تحت ملاحظة الأجهزة الأمنية مدة لا تقل عن عام أو لا تزيد عن عامين.