اليوم السابع
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"الخارجية الأمريكية": نشعر بقلق إزاء بعض تصرفات إسرائيل

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:07 م
"الخارجية الأمريكية": نشعر بقلق إزاء بعض تصرفات إسرائيل وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء بعض تصرفات الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة في الوقت نفسه التزام الولايات المتحدة بقوة تجاه أمن وسلامة إسرائيل، والسعي لتطبيع علاقاتها مع دول المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "ثمة أشياء نتفق مع إسرائيل وأشياء أخري نختلف معها، ونوضح في كل لقاءاتنا إن التزامنا تجاه أمنها قوي ومتين. في نفس الوقت نصارحهم بما لدينا من قلق.. وهناك أولويات نعمل عليها مع حكومة إسرائيل".

وأضاف: "نحن نشعر بالقلق إزاء تصرفات بعينها تمارسها حكومة إسرائيل، لكن لدينا مسائل أخرى نتقاسم فيها الأولويات والمعلومات".

 


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اسرائيل

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فلسطين



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