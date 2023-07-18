الحماية المدنية تسيطر على حرائق 7 شقق سكنية بالجيزة

كتب: عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في التعامل مع 7 بلاغات حرائق شقق سكنية خلال الـ 24 ساعة المنقضية، بمناطق " شقتين بالعياط _ الطالبية _ فيصل _ أطفيح _البدرشين _نطاق قسم الجيزة "، دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة 7 بلاغات منفصلة بأماكن متفرقة فى المحافظة وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء الى الأماكن المبلغ عنها و تمت السيطرة على حرائق 4 شقق سكنية فى مناطق " شقتين بالعياط _ الطالبية _ فيصل _ أطفيح _البدرشين _نطاق قسم الجيزة "، وتمت عملية الإخماد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة.