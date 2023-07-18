اليوم السابع
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الجيزة تشن حملة على ورشة بالهرم بعد شكوى الأهالى من الإزعاج

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 12:00 ص
الجيزة تشن حملة على ورشة بالهرم بعد شكوى الأهالى من الإزعاج الجيزة تشن حملة على ورشة بالهرم
كتبت - مرام محمد

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تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى مواطن من قيام ورشة للألوميتال والتنجيد باستخدام أدوات ومعدات تصدر ضوضاء على مدار اليوم وتسبب إزعاجا للمواطنين بشارع أبو السعود محمد من شارع الدكتور لاشين.

وعلى الفور وجهت المحافظة حملة من خلال حي الهرم للموقع المشار إليه مع رفع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

يُذكر أن محافظة الجيزة شنت مؤخرا حملة مكبرة بشارع اللبيني نطاق حي الهرم، لضبط مركبات التوك توك التي تعيق حركة المرور ومنع الانتظار العشوائي للسيارات، ورفع إشغالات الكافيهات والمحال التجارية، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين.


الجيزة

محافظة الجيزة

حي الهرم

مخالفات الورش

ورش مخالفة



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