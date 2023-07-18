اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الجنائية الدولية تقضى بمواصلة التحقيق فى "الحرب الفلبينية على المخدرات"

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 01:49 م
الجنائية الدولية تقضى بمواصلة التحقيق فى "الحرب الفلبينية على المخدرات" المحكمة الجنائية الدولية - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من الحكومة الفلبينية على الحكم الذي يقضى بإعادة فتح التحقيق في "الحرب الفلبينية على المخدرات" التي خلفت آلاف القتلى.


وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن المحكمة قضت بمواصلة التحقيق في جرائم القتل خلال حرب المخدرات الدموية التي شنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي.


وكانت الحكومة الفلبينية قد طلبت في مذكرة الاستئناف الرسمية التي قدمتها أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، تعليق الحكم الذي يقضي بإعادة فتح التحقيق، وعدم السماح لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستئناف تحقيقاته في الفلبين، وذلك بعدما قررت المحكمة إعادة فتح التحقيق نظرا لعدم اقتناعها بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل.


المحكمة الجنائية الدولية

الفلبين

الحرب على المخدرات

الحرب الفلبينية على المخدرات

رودريجو دوتيرتي



الموضوعات المتعلقة

بوتين Vs "الجنائية الدولية" فى قمة بريكس.. المحكمة تحث جنوب أفريقيا على تسليم رئيس روسيا على خلفية اتهامه بجرائم حرب.. جوهانسبرج تحاول إقناعه بالتغيب.. والكرملين يؤكد: صيغة مشاركته لم تحدد والمناقشات مستمرة

الأحد، 16 يوليو 2023 01:30 م

الجنائية الدولية تطالب جنوب أفريقيا بتنفيذ القانون على بوتين حال حضوره قمة البريكس

السبت، 15 يوليو 2023 02:07 م

فلسطين تطالب الجنائية الدولية باعتبار محاكم إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال

الخميس، 29 يونيو 2023 07:00 م

"التحرير الفلسطينية" تطالب الجنائية الدولية بالبت السريع في جرائم الاحتلال

الأربعاء، 21 يونيو 2023 07:25 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة