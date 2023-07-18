الجنائية الدولية تقضى بمواصلة التحقيق فى "الحرب الفلبينية على المخدرات"

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رفضت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الثلاثاء الاستئناف المقدم من الحكومة الفلبينية على الحكم الذي يقضى بإعادة فتح التحقيق في "الحرب الفلبينية على المخدرات" التي خلفت آلاف القتلى.



وذكرت قناة "إيه بي إس- سي بي إن" الفلبينية أن المحكمة قضت بمواصلة التحقيق في جرائم القتل خلال حرب المخدرات الدموية التي شنها الرئيس الفلبيني السابق رودريجو دوتيرتي.



وكانت الحكومة الفلبينية قد طلبت في مذكرة الاستئناف الرسمية التي قدمتها أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية، تعليق الحكم الذي يقضي بإعادة فتح التحقيق، وعدم السماح لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باستئناف تحقيقاته في الفلبين، وذلك بعدما قررت المحكمة إعادة فتح التحقيق نظرا لعدم اقتناعها بأن الفلبين تجري تحقيقات ذات صلة من شأنها أن تستدعي تأجيل تحقيقات المحكمة على أساس مبدأ التكامل.