التنمية المحلية: تنفيذ 172 دورة تدريبية لـ6425 من العاملين في المحليات

كتب على عبد الرحمن

اعتمد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية السنوية الجديدة للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك للعام المالى 2023/2024، معلنا عن بدء تنفيذ خطة سقارة التدريبية اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا لمنظومة التدريب على مستوى محافظات الجمهورية، ودعم مراكز التدريب الإقليمية بالمحافظات، وهو دور أصيل مكلفة به الوزارة فى المحليات، والتى تقوم بتنفيذه من خلال مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة والذى يعتبر أحد اذرع الوزارة الذى يحقق رؤيتها وأهدافها فى بناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية على أرض الواقع وعلى أفضل وجه، وتذليل كافة العقبات إمامهم، وتدعيمهم بالمواد العلمية والمدربين وتقديم الاستشارات التدريبية.

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، إن الخطة تأتى فى إطار جهود تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثان بالإدارة المحلية، لتحقيق توجهات القيادة السياسية وتنفيذ استراتيجية مصر 2030، لدعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية فى تحقيق خطة واستراتيجيات بناء الإنسان المصرى بأسلوب علمى، وتطوير الإدارة المحلية والتحول الرقمى والإصلاح الإدارى بالمحافظات.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالى الحالى 2023/2024 جاءت لتلبى معظم الاحتياجات التدريبية الواردة من قطاعات الوزارة والمحافظات ومحدثة عن العام الماضى بنسبة 34%، حيث شملت الخطة التدريبية لهذا العام على 172 دورة تدريبية بنسبة زيادة 6% مقارنة بالعام التدريبى السابق، منهم 58 دورة تنفذ لأول مرة، يستفيد منها 6425 متدرب على مدار 11 شهر خلال 40 أسبوع تدريبى، وبإجمالى 985 يوما تدريبيا بنسبة زيادة 7%.

وقال "اللواء هشام آمنة" أنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لعدد 12 دورة تدريبية تشمل دورات إعداد المدربين TOT، وإعادة قادة المستقبل، واللغة الإنجليزية، واساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الالكترونية، وأساسيات الحاسب الآلى والأوفيس، وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، وإدارة المشروعات PMP، ونظم المعلومات الجغرافية GIS، وشبكات المعلومات ونظم التأمين والأمن السيبرانى، التصميم الجغرافى والانفوجراف والفيديو والتصوير الفوتوغرافى والمونتاج، برنامج الأتوكاد للرسومات الهندسية، تأهيل قائدات العمل التنفيذى النسائية والرائدات الشابة، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوع من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 6 أيام من يوم 5 وحتى 10 أغسطس لعدد 1288 مرشح لها من المحافظات والوزارة وفق الجدول الزمنى المخطط لها.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إدراج (51) دورة لتنفيذ التكليف الرئاسى للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ودور المراكز التكنولوجية فى تعظيم الموارد المحلية، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديرى الموارد البشرية ومسئولى التدريب على مستوى الديوان والمراكز، وفرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمى وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الذكاء الصناعى فى نظم المعلومات الجغرافية، ودورة تركيب وصيانة الألياف الضوئية، ودورة تخطيط وهندسة العملياتBusiness process، وتنمية مهارات القيادات فى اساسيات التحول الرقمى، ودورة البرنامج التطبيقى على أساسيات إدارة المشروعات الرقمية، ودورة تصميم وإدارة وصيانة الشبكات، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمى، ومنهجيات تحليل البيانات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصيات مجلس النواب، لافتًا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها ومن خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين فى مجال السكان والبيئة والتفتيش وعمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثة بالهيكل التنظيمى للإدارة المحلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، اضافة إلى دورات مشروعات خريجى دورات إعداد المدربين TOT والتى تشهد زيادة بنسبة 13% عن العام التدريبى الماضى.

و أوضح اللواء هشام آمنة، أن مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة يتمتع بشهادة المنظمات الدولية والمحلية المتخصصة فى التدريب وبناء القدرات والتأهيل العلمى والمهنى بكل الإمكانيات اللازمة للتحول إلى أكاديمية من مبان سكنية للإقامة والإعاشة وقاعات تدريبية وتعليمية ومعامل للحاسب واللغات الأجنبية ومبانى لمزاولة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وغيرها من إمكانيات، مشيرًا إلى أن مركز سقارة ببذل قصارى جهده لتطوير الخطة التدريبية المقدمة خلال العام التدريبى الجديد ورفع مستوى القائمين على منظومة التدريب، وذلك من خلال العديد من ورش العمل والاجتماعات التى تم عقدها على مدار الأشهر السابقة بالمركز مع ممثلى المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين، لتقييم الخطة السابق تنفيذها فى العام التدريبى الماضي2022/2023 ودراسة الاحتياجات التدريبية ومقترحات الدورات الجديدة من خلال استطلاعات رأى المتدربين والمشرفين الفنين والمدربين، ومتابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات فى كل دورة تم تنفيذها بالمركز، والتأكد من نشر الخطة الجديدة ومرفقتها على جميع قيادات المحافظات بالوحدات الإدارية من رئيس مركز ومدينة وصولا إلى رئيس قرية وتعريفهم بما يقوم به مركز سقارة من جهود ودورات وورش عمل وما يتم به من تطوير فى كافة القطاعات، بالإضافة إلى تقييم آثر العائد من التدريب فى تطوير الاداء الفردى على المتدربين والعام على جهات عملهم.

ووجه اللواء هشام آمنة، القائمين على منظومة التدريب بالاستمرار فى زيادة مساحة التدريب التفاعلى، وتنفيذ دورات متقدمة لخريجى دورات إعداد قادة المستقبل، وتطوير قاعات التدريب وأدوات العرض والتدريب التفاعلى الذكى، والتطوير الشامل لمعامل الحاسب الآلى ومعمل اللغات، مع الاستمرار فى تنفيذ مسابقة معرفية أسبوعية لكل الدورات فى مجال الإدراك والوعى، بما تقوم به الدولة والوزارة من مشروعات قومية وخطط واستراتيجيات وبرامج تنموية وخدمية.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة اعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظات وحتى مستوى القرية واتاحتها على صفحات الفيس بوك والبوابة الالكترونية للمحافظات بهدف اعطاء فرصة الترشح لأكبر قدر من المستهدفين للتدريب لاستهداف العديد من الادارات المعنية بالتدريب لتعميم الاستفادة من الدورات، كما شدد اللواء هشام آمنة على أن تشمل الترشيحات الديوان العام للمحافظات وجميع المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية ولا يقتصر الترشيح على ديوان عام المحافظة فقط لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، وان يكون المرشح حسب احتياجه للدورة لتطوير مهاراته فى العمل المكلف به حاليًا والارتقاء بمستوى جهة عمله لضمان العائد من التدريب على المتدرب وعلى جهة عمله، بالإضافة إلى عدم ترشيح نفس الشخص لأكثر من دورة تدريبية فى نفس الخطة التدريبية تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين العاملين بالإدارة المحلية.

وأكد اللواء هشام آمنة، على أهمية تكريم أوائل الدورات التى يتم تنفيذها فى مركز سقارة وكذلك تكريم مديرى الموارد البشرية ومسئولى التدريب المتميزين، وضرورة متابعة أداؤهم بعد التدريب فى جهات عملهم وقياس مدى التطور والعائد من التدريب بشكل دورى على المتدربين وجهة عملهم وانعكاس التدريب على العمل بالمحليات، موضحا أن مركز سقارة للتدريب يتبنى سياسة هادفة وداعمة لتطوير منظومة التدريب وبناء قدرات العاملين بالمحليات بها للارتقاء بمستوى خدمات المحليات وتحسينها للمواطنين حتى يشعر بتغير ملموس وحقيقى فى الخدمات المقدمة إليه.

وطالب اللواء هشام آمنة، بدعم وتيسير مهمة حضور من يتم ترشيحهم من مركز سقارة من العاملين المتميزين بالمحافظات من خريجى دورات TOT وقادة المستقبل كمدربين لبعض الدورات التى يتم تنفيذها بالمركز وعدم الاعتذار عنها بدواعى حاجة العمل، وذلك بهدف تهيئتهم وتأهيلهم لتنفيذ نفس الدورات داخل محافظاتهم بنفس المادة العلمية التى تدربوا عليها، لزيادة عدد المستفيدين من التدريب بأيسر السبل وبكفاءة عالية، مشيدا بالتنسيق الدائم بين المحافظات والوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات بما يعكس صورة ايجابية متميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية التى تولى اهتماما بالغًا بهذا الملف الهام وتقدم الدعم الدائم والمستمر له.