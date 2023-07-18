التموين: هناك مخزون آمن للسلع الاستراتيجية وزيادة السعة التخزينية من الحبوب

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين، إن السوق المحلى مرتبط بالسوق الخارجي فيما يتعلق باتفاقية الحبوب وانسحاب روسيا منها، ونحن أكبر مستورد للقمح، واتخذنا عدد من الإجراءات لتفادى أي اضطرابات في سلاسل الإمداد وكانت بدايتها من جائحة كورونا.

وأضاف مساعد أول وزير التموين، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أنه أصبح هناك مخزون آمن للسلع الاستراتيجية وأرصدة آمنة من السلع الأساسية، وبدأنا في زيادة السعة التخزينية من الحبوب والغلال.

وتابع إبراهيم عشماوى: "قبل 2014 كانت السعة التخزينية 1,2 مليون طن من الأقماح، ولكن اليوم أصبحت السعة التخزينية 5 مليون طن، وأصبح لدينا سعة تخزينية أكبر وتوسعنا في زراعة الأقماح والأغلال وأضفنا أكثر من 500 ألف فدان في زراعة القمح وتنويع مصادر الأقماح من خلال 22 منشأ".