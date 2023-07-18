اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:31 ص
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 10:00 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 شباب من قرى محافظة رام الله الواقعة وسط الضفة، وكان من بين المعتقلين أسير محرر من بلدة "كوبر"، فيما جرى اعتقال أربعة بينهم أسير محرر وابنان له من مدينة "نابلس" شمال الضفة.

وفي جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة "تقوع" في بيت لحم، والتي شهدت اليومين الماضيين اقتحامات واسعة من قبل جيش الاحتلال على خلفية عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة مستوطن وابنتيه بجروح عند مفرق "تقوع". 

 


الاحتلال الإسرائيلي

فلسطين

الضفة الغربية

نابلس



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