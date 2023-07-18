الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الثانوى العام للعام الدراسى المقبل

كتب محمود طه حسين

حددت المديريات التعليمية أوراق التقدم للصف الأول الثانوى العام الدراسى المقبل، للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، موضحة أنه يقدم الطالب وولى أمره استمارة التقدم الإلكترونية التى تقدم بها على موقع تنسيق الصف الأول الثانوي العام وأصل الشهادة الإعدادية وصور منها وشهادة الميلاد الأصل وصور منها والشهادة الصحية للطالب و4 صور شخصية للطالب خلفية بيضاء وإيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد أصل وصور وصور الولاية التعليمية فى حالة انفصال الزوجة وحافظة بلاستيكية.

وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا خلال الفترة الماضية إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظات، موضحة أنه في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين وتطوير الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب وأولياء الأمور، واستكمالاً لما تم خلال الأعوام الدراسية الماضية بشأن ميكنة أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للتقدم لمدارس المرحلة الثانوية "عام وفني - بنظام الثلاث والخمس سنوات" ، واستعداداً لبدء إجراءات تنسيق الطلاب التقدمين للصف الأول الثانوي إلكترونيا للعام الدراسي الجديد (2024/2023)، يتم إجراء التنسيق من خلال منصة التنسيق الثانوي Tanehsee.ents.gov.eg

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى باتخاذ مجموعة من الضوابط والإجراءات كالتالى:

- تحديد مسئول منصة التنسيق المرحلة الثانوية بالمديرية على أن يتم موافقة الإدارة العامة لقواعد البيانات المركزية بيانات المسئول متضمنة ( كود الموظف / الاسم رباعي / رقم المحمول) وأن يتم إرسال البيانات المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني (COPTemoe.gov.eg) بخطاب معتمد من مدير المديرية.

- مسئول منصة التنسيق للمرحلة الثانوية القيام بالمهام التالية :

- تسجيل قائمة بيانات المسئولين عن تنسيق التعليم الفنى وتنسيق التعليم العام.

- مراجعة قائمة المدارس ( عام لغنى) لتحديد المدارس التي لن تتاح للتنسيق للعام الدراسي 2024/2023

- متابعة أداء فرق العمل، ومتابعة التسجيل الإلكتروني للطلاب وموقف قيام المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها وتحديد موعد بداية ونهاية لكل مرحلة من مراحل التنسيق، وأن يتولى المسئولين على تنسيق التعليم العام وتنسيق التعليم الفنى المهام التالية :

-1- تحديد الحد الأدنى للقبول وفق كل مرحلة من مراحل التنسيق.

- تسجيل خريطة التوزيع الجغرافي القبول بالمدارس ومتابعة موقف تسجيل الطلاب للتقدم للتنسيق وفقاً لكل مرحلة ، ومتابعة موقف المدارس بالبت في الطلبات المقدمة إليها وإستلام متطلبات التقدم للطلاب.

ثانياً: بالنسبة لمديري المدارس الثانوية التابعة للمديريات ( العام / الفنى" يتم التنبيه على الطلاب المتقدمين للتنسيق بالمدارس الثانوية بالتقدم التنسيق الكترونياً عبر المنصة المشار إليها بعالية ، وذلك وفقاً للمواعيد التي تحددها المديريات والتنبيه على مديري المدارس بضرورة البت في طلبات الطلاب المقدمة للمدرسة لتمكينهم من سداد المصروفات الدراسية من خلال منافذ الدفع ، وكذلك تسجيل موقف استلام ملفات الطلاب المقبولين ( بعد استلام ايصال سداد المصروفات الدراسية ، وذلك عقب خلق كل مرحلة تنسيق ووفقاً للمواعيد التي تحددها مديريتكم، مع إعتبار الأمر هام جدا.