الأطباء تُعلن أسماء المرشحين بالانتخابات بعد انتهاء الفصل فى الطعون.. صور

كتبت آية دعبس

انتهت اللجنة العامة للإنتخابات ب النقابة العامة للأطباء ، من فحص جميع الطعون المقدمة إليها ضد المرشحين المطعون عليهم، حيث استعرضت جميع الطلبات التي قام الطاعنون بتقديمها في الموعد القانوني للطعون من الاثنين حتي الجمعة الماضية.

وأكدت اللجنة العامة أن المستشار القانوني بالنقابة قام بدراسة المستندات المقدمة من الطاعنين و الردود الخاصة بالمطعون عليهم و رأي اللجان الانتخابية بالفرعيات المعنية بالطعون ،و انتهت اللجنة بعد دراسة أسباب الطعون و مناقشة مدي جديتها و قانونيتها الي استبعاد بعض المرشحين لصحة اجراءات و أسباب الطعن عليهم و رفض استبعاد اخرين لعدم وجود سند قانوني لذلك.

وأفادت اللجنة العليا لانتخابات الأطباء أنه سيتم فتح باب التنازلات يوم السبت المقبل و حتي يوم الخميس 27 من يوليو الجاري بالنقابة العامة و جميع النقابات الفرعية.

وقامت اللجنة بترتيب أسماء جميع المرشحين طبقا لاسم الشهرة الخاص بهم بالترتيب الابجدي في جميع النقابات الفرعية و العامة بعد انتهاء مرحلة الفصل في الطعون، و جاءت قوائم المرشحين حتي الان بعد انتهاء الطعون و قبل بدء مرحلة التنازلات كما يلي :