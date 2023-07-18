ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 17620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 3191 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 21407 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 7382 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 3449 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 5126 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، والمشروعات الصناعية والهندسية عدد 500 ألف سهم، 200 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 6280 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية 100.1 ألف سهم، واشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري 10 آلاف سهم، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب 2628 سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 59 سهم.

كما أعلنت شركة بلتون المالية القابضة، عن تغطية باب الاكتتاب في الأسهم غير المغطاة البالغ عددها 100.4 مليون سهم (المرحلة الثانية)، وتم الاكتتاب من جانب قدامي المساهمين ومشتري الحق وبلغت نسبة التغطية 5.49 مرة، وبلغت نسبة التخصيص 18.22%، وتم الاكتتاب في كامل أسهم زيادة رأسمال الشركة البالغة عدد 5 مليارات سهم بقيمة قدرها 10 مليارات جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، موافقة مجلس الإدارة على استثمار مبلغ 205 ملايين جنيه بحد أقصى، وذلك للاستحواذ على نسبة 40% من شركة بي فارما المتخصصة للاستثمار في مجال خدمات توزيع وتجارة الأدوية في مصر بالشراكة مع شركة بي إنفستمنتس القابضة، وتفويض خالد جمال الدين بصفته الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة بالتوقيع على اتفاقية الاكتتاب والاستثمار.

وتعمل شركة بي فارما بالشراكة مع صندوق مصر السيادي من خلال صندوقه الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وقاما بإطلاق شركة EZ International بالشراكة مع مجموعة العزبي الرائدة في تجارة الأدوية وإدارة الصيدليات لتقديم خدمات لوجستية وإدارية للمؤسسات الصيدلية، وكذلك خدمات توزيع وتجارة الأدوية.

كما أعلنت شركة ام ام جروب، عن الموافقة على بيع كامل كمية أسهم الخزينة والبالغة 2.5 مليون سهم، والتي تمثل نسبة 0.26% من رأس مال الشركة، والتي مر على شرائها أكثر من 3 شهور، وفقًا للمادة 51 من قواعد القيد، والموافقة على فتح فروع جديدة لخدمة أنشطة الشركة.

في سياق منفصل أعلنت شركة أسيك للتعدين "أسكوم"، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على شراء عدد 3.9 مليون سهم خزينة بنسبة 7.07% من إجمالي أسهم الشركة بسعر 11.85 جنيه للسهم الواحد، وذلك من خلال سوق الصفقات الخاصة، طبقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية مادة رقم 51، على أن يكون تمويل عملية الشراء تمويلًا ذاتيًا من موارد الشركة.

كما أعلنت شركة النصر للأعمال المدنية، عن موافقة مجلس إدارة على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من مبلغ 200 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه، وذلك طبقًا لمتطلبات السوق الحالية ومواكبة التطورات المحيطة، كما وافق المجلس على زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من مبلغ 100 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه وذلك في صورة أسهم مجانية ممولة من الأرباح المرحلة الظاهرة في القوائم المالية في 31 ديسمبر عام 2022 بواقع نصف سهم لكل سهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عن إقامة دعوى قضية عمالية من شيرين عبد الرؤوف القاضي رئيس مجلس الإدارة الأسبق للشركة بالدعوى رقم 1045 بالمطالبة بمبلغ 15 مليون جنيه قيمة مستحقات عمالية من أجور ورصيد إجازات ومكافأة نهاية خدمة من الشركة، وكذلك من إحدى الشركات التابعة، وأن المستشار القانوني للشركة على سلامة مركزها القانوني، وتقوم الشركة بإعداد الرد على الادعاءات الواردة بالدعوى.