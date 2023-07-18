إقامة جنازة المغنية الفرنسية جين بيركين بكنيسة "القديس روش" الاثنين المقبل

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية أن مراسم جنازة المغنية والممثلة السينمائية الفرنسية جين بيركين ، والتي توفيت يوم الأحد الماضي عن عمر يناهز 76 عاما، ستقام يوم الاثنين المقبل في كنيسة القديس روش بقلب مدينة مونبلييه الفرنسية.

يذكر أن بيركين ولدت في لندن، إلا أنها وجدت الشهرة من خلال غنائها بالفرنسية، فانتقلت للعيش في فرنسا في السبعينيات من القرن الماضي، كما عملت كعارضة أزياء ورائدة في مجال الموضة، حيث كانت ملهمة لحقيبة اليد بيركين، وهي تصميم دخل خط الإنتاج من قبل "هيرميس" عام 1984، وأصيبت بجلطة دماغية خفيفة عام 2021 بعد إصابتها بمشاكل صحية في القلب خلال السنوات السابقة.