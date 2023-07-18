إصابة 7 أشخاص فى حادثى سير بإدكو والنوبارية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة وقوع حادثى سير بمركزى أدكو والنوبارية بالظهير الصحراوي للمحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة بأنحاء الجسم.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق دمنهور- ادكو، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بكسور وكدمات بأنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أدكو المركزى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وفى مركز النوبارية، أصيب شخصين بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم سيارتين ملاكى دائرة المركز، وتم نقل المصابين الى مستشفى النوبارية.

وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الحوادث.