إصابة 5 نتيجة حريق بحوشين فى البلينا جنوب محافظة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لحوش مجاور بناحية قرية الساحل البحرى دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة 5 بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، ووجود مصابين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

بالفحص تبين من خلال التحريات بنشوب حريق بحوش بناحية الساحل بحري / دائرة مركز البلينا حيث تبين نشوب الحريق بحوش ملك المدعو حسانين ع ح خ سن 45– ويقيم بذات الناحية وامتد لحوش مجاور ملك شقيقه المدعو البطل ع ح خ 49 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بـ " 2 " سيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده.

نتج عن الحريق إصابة كل من مالك الحوش الأول " حروق نارية بالكتف والساعد الأيسر والقدم اليسري "، و نوادر ع ح خ 55 سنة ربة منزل، وناهد ع ح خ 35 سنة ربة منزل شقيقتي الأول، ووالدتهم زينب م م ح 67 سنة ربة منزل، وزينب ا ع ح 19 سنة ربة منزل نجلة مالك الحوش الثاني وتقمن بذات الناحية " حروق نارية من الدرجة الأولي متفرقة بالجسم " أثناء مشاركتهم في إخماد النيران وتم نقلهم لمستشفي سوهاج الجامعى.

وبسؤال مالك الحوش الأول بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العاةمة التي تولت التحقيق.