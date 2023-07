إصابة 3 مراهقين بإطلاق نار فى تايمز سكوير الولايات المتحدة.. فيديو

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن ثلاثة شبان مراهقين أصيبوا في إطلاق نار وقع في تايمز سكوير ليل الاثنين الثلاثاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة نيويورك إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و17، أصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساء.

وأصيب الشابان البالغان من العمر 15 عاما و16 عاما في ساقهما، أما الضحية الثالثة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، فأصيب بطلق ناري في ذراعه.

#Breaking - “I saw two people on the ground. Blood everywhere”



Two people were shot in Times Square at 41st street and 7th avenue according to an alleged eyewitness. Police (NYPD) recovered a bloody citibike and multiple shell casings.



