اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

إصابة 3 مراهقين بإطلاق نار فى تايمز سكوير الولايات المتحدة.. فيديو

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 11:41 ص
إصابة 3 مراهقين بإطلاق نار فى تايمز سكوير الولايات المتحدة.. فيديو الشرطة الأمريكية - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الشرطة في مدينة نيويورك الأمريكية أن ثلاثة شبان مراهقين أصيبوا في إطلاق نار وقع في تايمز سكوير ليل الاثنين الثلاثاء.

وحسب موقع روسيا اليوم، قالت شرطة نيويورك إن الضحايا الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 و17، أصيبوا برصاص عندما فتح أحد المشتبه بهم النار في شارع سيفينث أفينيو بين الشارعين الغربيين 41 و42 في الساعة 11:50 مساء.

وأصيب الشابان البالغان من العمر 15 عاما و16 عاما في ساقهما، أما الضحية الثالثة الذي يبلغ من العمر 17 عاما، فأصيب بطلق ناري في ذراعه.

 

 

وقالت السلطات إن المسلح فر سيرا على الأقدام في شارع ويست 41 ستريت، مؤكدة أن التحقيق في الحادث لا يزال جاريا.

وذكرت مصادر أن المراهقين كانوا ضمن مجموعة أكبر من الأشخاص الذين دخلوا في جدال مع المشتبه به الذي أخرج مسدسا وأطلق النار على المجموعة في المنطقة السياحية المزدحمة.

 


امريكا

اطلاق نار

الولايات المتحدة

تايمز سكوير



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة