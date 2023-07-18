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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:19 م
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إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالأقصر

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 03:00 م
إصابة 11 شخصا فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الشرقى بالأقصر إسعاف أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت منطقة مدخل محافظة الأقصر على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا بكدمات وجروح، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بإصابة 11 مواطنا فى انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى بمدخل الأقصر، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بوسط المدينة، وهم كل من "محمد السيد" 55 سنة، و"حجاج حسين" 53 سنة، و"بهاء عبد الرحيم" 52 سنة، و"ياسر عدلى" 49 سنة، و"صالح محمود" 47 سنة، و"محمد عبد العزيز" 44 سنة، و"أحمد صلاح الدين" 39 سنة، و"إبراهيم محمد" 35 سنة، و"مصطفى عبد الظاهر" 36 سنة، و"سعيد محمد" 35 سنة، و"عبد الرحمن سيد" 33 سنة، وجارى تلقيهم الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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