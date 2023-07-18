إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارة ملاكى بعمود إنارة على طريق المحاميد بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، إصابة شخصين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد قبلى، وتم نقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمجلس مدينة أرمنت، إخطاراً من رجال الإسعاف يفيد بوقوع حادث مروري بإصطدام سيارة ملاكى فى عمود إنارة نتيجة السرعة الزائدة على طريق المحاميد قبلى، وعلى الفور انتقلت سيارتى إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من "عبد الرحيم أحمد أبو المجد "32 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسد، و"عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن" 24 سنة، مصاب بشبه كسر فى الركبة اليسري، وتم نقلهما لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية فى أرمنت، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.

وكان قد شهدت منطقة مدخل محافظة الأقصر على الطريق الصحراوى الشرقى، اليوم الثلاثاء، وقوع حادث انقلاب لسيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 11 مواطنا بكدمات وجروح، وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.