"إسعاف الشرقية" يسلم 417 ألف جنيه لأسرة مصاب بالمنوفية.. صور

يواصل أفراد هيئة الإسعاف المصرية ضرب الأمثلة الحية على الأمانة والتفاني في العمل، ويحرصون على حفظ متعلقات المصابين والموتى، مثل حرصهم على إنقاذ الأرواح، وآخر هذه الأمثلة تمثلت في تسليم مسعفي مرفق إسعاف الشرقية، اليوم، مبلغ 417 ألفا، لأهالى مصاب في حادث على الطريق الإقليمى اتجاه مركز بلبيس بالشرقية، وذلك لأسرته بمسقط رأسه بمركز قويسنا محافظة المنوفية.

وكان مرفق إسعاف الشرقية، قد تلقى بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل بالطريق الإقليمى مركز بلبيس، وأسفر الحادث عن إصابة أحد السائقين باشتباه كسر بالضلوع من الجهة اليمنى وسحجات وكدمات، وكان فى حالة إعياء شديدة، وفور وصول سيارة الإسعاف لموقع الحادث، تم التعامل طبيا مع المصاب،والذي طلب من المسعف إحضار مبلغ مالى من السيارة، وتم نقله إلى مستشفى العاشر الجامعى لتلقى الإسعافات الأولية.

وتم استدعاء سيارة إسعاف أخرى لتسليم أمانات المصاب ويدعى " كامل س ح " لأسرته بمركز قويسنا محافظة المنوفية، وقدم المصاب الشكر الوفير لطاقم الاسعاف المكون من المسعف محمد السيد عبد الحميد، والسائق شريف إبراهيم كمال، والمسعف حفنى محمد قدرى والسائق محمود عبد النبى، على أمانتهم وإخلاصهم فى تأدية عملهم.



المبلغ المالى



جانب من تسليم المبلغ المالى (1)



جانب من تسليم المبلغ المالى (2)



جانب من تسليم المبلغ المالى (3)



خلال تسليم المبلغ (1)



خلال تسليم المبلغ (2)