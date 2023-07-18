إخماد حريق اشتعل بشقة فى قرية الصالحية بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق اندلع بشقة سكنية في قرية الصالحية بأطفيح، ولم يسفر الحريق عن إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بشقة سكنية في قرية الصالحية بأطفيح، توجه رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للعقارات المجاورة دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الشقة والمقيمين بها، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.