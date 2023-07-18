اليوم السابع
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الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:43 ص
أكرم القصاص
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إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فى المراغة سوهاج بتكلفة 10 ملايين جنيه

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 09:30 ص
إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب فى المراغة سوهاج بتكلفة 10 ملايين جنيه جانب من الأعمال
سوهاج عمرو خلف

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بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمدينة المراغة وتوابعها والجارى بها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة وذلك فى إطار الخطة الاستثمارية لمحافظة سوهاج لعام 2023 - 2024 .

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف أن تلك الأعمال تخدم 11 ألف نسمة بتكلفة إجمالية تبلغ 10 مليون جنيه.

وأوضح رئيس مياه سوهاج ان خطة الإحلال والتجديد لمحافظة سوهاج تستهدف تغيير خطوط المياه القديمة والمتهالكة لخطوط مياه بلاستيكية جديدة وذلك للارتقاء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتقليل فاقد المياه. 
 
وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات أن خطوط المياه التى يتم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر 4 بوصة بطول 6000 متر وقطر 6 بوصة بطول 1800متر وقطر 8 بوصة بطول 4000 متر . 
 


 

 


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