"أوابك" اختتام أعمال ورشة تنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ

كتبت -مروة الغول

انتهت اليوم أعمال ورشة العمل التدريبية لتنمية قدرات المفاوضين العرب حول قضايا تغيّر المناخ التي استمرت على مدار الثلاثة أيام تحت تنظيم الأمانة العامّة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" بالتعاون ومشاركة مجموعة من المنظمات الدولية والعربية ( جامعة الدول العربية - لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" – منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة – برنامج الأمم المتحدة للبيئة).

وبمشاركة بعض من وفود الدول العربية (المملكة العربية السعودية – دولة الكويت – جمهورية مصر العربية - المملكة الأردنية – جيبوتي – سلطنة عمان – دولة الامارات العربية المتحدة – جمهورية العراق – دولة فلسطين – الجمهورية التونسية – دولة قطر – الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وعبر تقنية الاتصال المرئي ZOOM – الجمهورية الجزائرية.

وناقشت ورشة العمل خلال أعمالها موضوعات تتعلق بتدابير الاستجابة والمادة السادسة من اتفاق باريس والهدف العالمي للاتفاقية وقضايا التكيف وقد قدمت الأمانة العامة للأوابك ورقة علمية تناولت تطورات اتفاق باريس وأهم الموضوعات التفاوضية ذات التأثير المحتمل على الصناعة البترولية والطاقة في الدول الأعضاء للأوابك.

وفي ختام أعمال الورشة عقدت المجموعة التفاوضية العربية برئاسة المملكة العربية السعودية اجتماعها الدوري لإعداد التوصيات والتوجهات المناسبة للاستعداد للجولة القادمة في (COP-28)دولة الامارات العربية المتحدة.