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أنجولا تعيد توطين 14 زرافة ترعرعت في محمية خاصة خارج البلاد

الثلاثاء، 18 يوليو 2023 06:00 ص
أنجولا تعيد توطين 14 زرافة ترعرعت في محمية خاصة خارج البلاد زرافات
أحمد علوى

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استقبلت حديقة "إيونا" الوطنية في أنجولا 14 زرافة تم نقلها من محمية خاصة للحياة البرية في ناميبيا، وفقًا لتقارير الإذاعة الوطنية العامة.
 
وذكرت الإذاعة الوطنية الأنجولية، الإثنين، أن نقل الزرافات ليس الأول من نوعه وهي محاولة لزيادة أعداد الزرافات الصغيرة والتي تعود الآن لموطنها الأصلي.
 
وقالت ستيفاني فينيسي، المديرة التنفيذية والمؤسس المشارك لمؤسسة "الحفاظ على الزرافات"، إن إعادة الزرافات إلى بيئتها الطبيعية تطيل حياتها وتستعيد التوازن البيئي في المنطقة، لأنها تعتمد على بعضها البعض للبقاء على قيد الحياة في البرية، وقد تعاني عندما يكون أحدها مفقودًا.
 
واعتبرت الجهد التعاوني لإعادة الزرافات إنجاز غير عادي للحفاظ عليها، معربة عن تطلعها إلى مواصلة العمل عن كثب مع جميع الشركاء المعنيين من أجل نجاح هذا المشروع على المدى الطويل.

انجولا

حديقة جيوان فى انجولا

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