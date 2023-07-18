أمريكا تتعهد بحصول أوكرانيا على ما تحتاجه لمقاومة روسيا

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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ستبذل، إلى جانب حلفائها وشركائها، قصارى جهدها لضمان حصول أوكرانيا على كل ما تحتاجه لمقاومة التدخل العسكري الروسي.



وقال أوستن في مستهل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية الرابعة عشرة، وفق ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية /البنتاجون/ في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء: "سنواصل بذل قصارى جهدنا للحصول على أوكرانيا ما تحتاجه".



وأشار أوستن إلى أن أوكرانيا ألهمت العالم بشجاعتها وروحها في مواجهة التدخل العسكري الروسي، مشددا على أن الشعب الأوكراني أظهر مرونة عميقة في مواجهة القسوة الشديدة وأن القوات الأوكرانية واصلت القتال ببسالة للدفاع عن مواطنيها وبلدهم.



وتابع وزير الدفاع الأمريكي قائلا إن هجوم أوكرانيا المضاد يمثل لحظة رئيسية في هذه الحرب المأساوية، قائلا إن القوات المسلحة الأوكرانية اتخذت زمام المبادرة لاستعادة السيطرة على أراضيها السيادية.



وأفاد بأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أنتج وضعا مضطربا للغاية، قائلا: لقد زودنا أوكرانيا بقدرات مهمة مثل الدفاع الجوي والذخيرة ولن نتوانى عن ذلك.



وأوضح أنه لذلك اجتمعت مجموعة الاتصال هذه معًا مرة أخرى للدفاع عن بعض المبادئ المشتركة الحاسمة، مؤكدا أن واشنطن ستواصل تقديم التدريب والمعدات والدعم للقوات المسلحة الأوكرانية للمساعدة في بناء جيش أوكراني قادر ومحترف يمكنه الدفاع عن نفسه الآن وردع العدوان في المستقبل.



وأشار في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة قدمت في وقت سابق من شهر يوليو الجاري حزمة مساعدة أمنية أخرى لأوكرانيا، بقيمة 800 مليون دولار، والتي تضمنت، من بين أمور أخرى، أنظمة دفاع جوي وقذائف مدفعية وصواريخ وأسلحة أخرى مهمة للهجوم المضاد.



واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق ذلك.