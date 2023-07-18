أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 18-7-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-7-2023.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: المشروعات الصناعية والهندسية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

البورصة تربح 7 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تقترب من 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.183 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 427.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.4 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.87%، والعرب على 8.04%، واستحوذت المؤسسات على 27.21% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 86.1 مليون جنيه، 14.5 مليون جنيه، 622.2 ألف جنيه، 113.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 147.6 مليون جنيه، 67.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 17608 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 3215 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 21423 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 7372 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3444 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 5130 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 5354 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1336 نقطة.

وصعدت أسهم 81 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري-1 بسعر إغلاق 4.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 23.18%.

- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.73%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 11.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.53%.

- ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة بسعر إغلاق 6.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.69%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 10.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.65%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 7.430 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.47%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.55%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4%.

- طاقة عربية بسعر إغلاق 11.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.98%.

- البنك المصري الخليجي بسعر إغلاق 0.360 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.44%.