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14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% فى السكة الحديد.. إنفوجراف

الإثنين، 17 يوليو 2023 10:44 ص
14 فئة لها حق الركوب مجانا وبتخفيض يصل 75% فى السكة الحديد.. إنفوجراف 14 فئة لها حق الركوب مجانا .. إنفوجراف
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تقدم هيئة السكة الحديد، تخفيضات وامتيازات لعدد كبير من فئات الركاب تبدأ من تخفيض 50% من قيمة التذكرة وحتى 100% من التذكرة، وهو ما نعرضه في النقاط التالية..
 
1. محارب قديم والمرافق إن وجد 75%
2. العسكريون بالمكيف (شرطة +جيش) 50%
3. ضباط الجيش والشرطة 50%
4. سفر طلبة الكليات والمعاهد العسكرية 50%
5. مصابو وأسر شهداء الشرطة 50%
6. ذوو الاحتياجات الخاصة 50%
7. مجموعات الشباب والرياضة 50% من 1 الي 19 فرد وأكثر من ذلك 66.66 %
8. الهلال الأحمر والصليب الأحمر 50%
9. مصابو وأسر شهداء الثورة 50%
10. مرضي الأورام السرطانية 100%
11. الأطفال الصم (معهد إمبابة) 100%
12. الأطفال من سن 4 حتى 10 سنوات 50%
13. أصحاب المعاشات الذين تجاوزت أعمارهم الـ 60 عاماً 50% .
14. من تجاوزت أعمارهم الـ 70 عاماً بالدرجات العادية مجاناً .
 
.. إنفوجراف (1)
 
 

 

.. إنفوجراف (2)
 

 

 


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