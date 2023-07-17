100 يوم صحة بالغربية تقدم 277 ألفا و601 خدمة طبية للمواطنين منذ بدء الحملة

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة والتي تنفذها مديرية الصحة داخل قرى ومدن المحافظة، قدمت خدماتها منذ انطلاق المبادرة وحتى اليوم، 277 ألفا و601 خدمة طبية، حيث قدمت الأطقم الطبية خدماتها اليوم لعدد 18 ألف و 584 من خلال 165 فريق من فرق المبادرات الرئاسية (المتحركة والثابتة) لتقديم خدمات " فحص صحة المرأة - والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، الأم والجنين، السمعيات، التقزم والأنيميا، كبار السن، قلبك أمانة".

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة قد شملت أيضاً تنفيذ عدة فاعليات قدمت التثقيف الصحي لنحو 5213 منتفعا من خلال فرق التواصل المجتمعي والتثقيف الصحي والتمريض المدرب على ذلك في جميع الإدارات الصحية بالمحافظة .

ومن جانبه أوضح الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة أن عدد المنتفعين بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي قد بلغ 5863 منتفعا، بينما استفادت 6437 سيدة من مبادرة صحة المرأة، كما قدمت سيارات القوافل الطبية المتواجدة بالإدارات الخدمات الطبية لعدد 682 حالة والعلاج لعدد 674 منهم إلى جانب فحص 96 طفل من حديثي الولادة بمبادرة السمعيات، كما تم فحص 433 سيدة بمبادرة الأم والجنين وتقديم خدمات تنظيم الأسرة والوسائل لنحو 4112 منتفعة فضلاً عن تقديم الخدمات لعدد 110 مواطنين ضمن مبادرة كبار السن و 262 منتفع ضمن مبادرة المقبلين على الزواج.