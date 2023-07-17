‏‎حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والرقابة على المخابز بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

وجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.

‏‎وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

‏‎وأسفرت الحملة عن ضبط أحد المخابز لتجميعه كمية تقدر ب 7شكائر من الدقيق البلدي المدعم بهدف التربح، وضبط مخبز آخر لتصرفه في كمية من الدقيق تقدر ب ٥ شكائر دقيق بلدي مدعم بهدف الاستيلاء على العام.

وتواصلت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بضبط أحد المصانع يدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 70 بالتة ألوان خيوط مختلفة، 12 بكرة خيوط كبيرة، 50 بالتة شرابات، 50 بالتة منتجات جاهزة، 20 بالتة تحت التجهيز.

بالإضافة لتحرير 68 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال الحملات التموينية علي المخابز والمحال التجارية، فيما يخص الرقابة على المحال التجارية كانت عبارة 16محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر للبيع بأزيد من السعر، و10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية، ومحضر عدم الإعلان عن مخازن، ومحضر إدارة بدون ترخيص.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 3 محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و محضرين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و18 محضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر تصرف في الدقيق، ومحضر لتجميع الدقيق.