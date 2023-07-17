اليوم السابع
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وفاة شاب سقط من أعلى كوبري في الهرم

الإثنين، 17 يوليو 2023 01:01 ص
وفاة شاب سقط من أعلى كوبري في الهرم ارشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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سقط شاب من أعلى كوبرى مما أسفر عن مصرعه فى الحال متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بسقوط أحد الأشخاص من أعلى كوبرى فى الهرم. 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب تعرض للسقوط، مما أسفر عن إصابته بكسور ونزيف، فارق على إثرها الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

 

 


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