وزير الصحة يطمئن أهالى العليقات بقنا: الأعراض تتماشى مع الأمراض الفيروسية

قنا صابر سعيد

أرسل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رسالة طمأنينة إلى أهالى نجع سندل بقرية العليقات بمحافظة قنا بعد شكواهم من أعراض متشابهة والشعور بحالة إرهاق وارتفاع درجات الحرارة.

وقال عبد الغفار، إن وزارة الصحة والطب الوقائى تتواجد منذ اليوم الأول فى القرية، وتم أخد عينات من المياه ومياه الصرف لصحى وعينات من مواطنين أنفسهم، لافتا إلى تنوع الشكوى من الحمى وتكسير بالعظام والأمور كانت مستقرة.

وأشار وزير الصحة والسكان، إلى أن هذه الأعراض تتماشى مع الأمراض الفيروسية وتتواجد فى فترات التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت متابعتها الشكوى المتعلقة بظهور أعراض مرضية متشابهة، لدى عدد من المواطنين بقرية العليقات التابعة لمحافظة قنا، وأفادت الوزارة أنه تم إرسال فرق من الطب الوقائي، والعلاجي، والترصد الوبائي، لتقصي المعلومات حول الشكوى، وتم سحب عينات من المرضى، وعينات بيئية .

وأضافت الوزارة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض، وفحص عينات من المياه، وأماكن الصرف الصحي، كما تم حصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة، موضحة أن الأعراض لا تشكل نسقا واحدا، وجميعها أعراض تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة، ولا تستوجب الحجز في المستشفيات.

وأوضحت الوزارة أن الأعراض المتشابهة، تمثلت في ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، وهي أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى التي ينتشر الإصابة بها بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الطقس، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.