اليوم السابع
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وزير الصحة يصل قنا لتفقد بعض المنشآت الطبية وأعمال مبادرة 100 يوم صحة

الإثنين، 17 يوليو 2023 09:27 ص
وزير الصحة يصل قنا لتفقد بعض المنشآت الطبية وأعمال مبادرة 100 يوم صحة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
قنا صابر سعيد

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وصل منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لتفقد عدد من المنشآت الطبية بمحافظة قنا، يرافقه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وحازم عمر، نائب محافظ قنا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.
 
وأعلن ديوان عام محافظة قنا، أن جولة عبد الغفار تشمل تفقد قافلة طبية بقرية بركة والأعمال النهائية لمستشفي نجع حمادي المركزي ومستشفي دشنا المركزي، ثم تفقد أعمال مبادرة 100 يوم صحة بمدنية قنا.
 
وكان قد أوضح اللواء أشرف الداودي، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العمل بمستشفى نجع حمادى العام يجرى على قدم وساق، وبلغت نسبة تنفيذها 90% ومن المتوقع انتهاء الأعمال بها نهاية العام الجارى، كما تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مستشفى الوقف المركزى عليها، وتم تخصيص 200 مليون جنيه للصرف على الأعمال الإنشائية بالمستشفى ضمن خطة العام المالى 2022 / 2023، كما تم تخصيص مبلغ 95 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023 لتطوير مستشفى فرشوط المركزى.
 

 


مستشفي نجع حمادي

وزير الصحة

زيارة وزير الصحة

محافظة قنا



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