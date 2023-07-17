وزير الداخلية مهنئا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نتكاتف صفا واحدا

كتب محمود عبد الراضي

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتـاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها:

فى ذكرى الأعياد تتهادى إلى الأذهان الآمال والطموحات.. وبمناسبة إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ يطيب لى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وخالص التمنيات بدوام التوفيق والسداد.

ونحن فى ظلال تلك الذكرى العطرة بما تحمله أحداثها من قيم وفضائل رسخها وتحلى بها صاحبها المصطفى صلى الله عليه وسلم.. لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يجعله عام خير وبركة ونماء، يواصل فيه الشعب المصرى العظيم التكاتف صفاً واحداً خلف قيادتكم الحكيمة لجنى ثمار التنمية والإزدهار، حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها.. وحفظكم سيادة الرئيس لقيادة مسيرة الوطن للمزيد من الرفعة والسمو والرخاء.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيــس مجلس النواب بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: بمناسبة الاحتفال بقرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هـ يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهنئة سائلين المولى جلت قدرته أن يكلل مسيرتكم الوطنية المخلصة بالتوفيق والسداد.

إننا نستوحى من هذه الذكرى العطرة ما قدمه المصطفى صلى الله عليه وسلم للإنسانية من تعاليم السلام والتعايش والإخاء.. ونستلهم من سيرته النبوية الشريفة قيم السماحة والوسطية والإعتدال، تلك التعاليم والقيم التى تعلن للعالم براءة الإسلام من التطرف والغدر وإزهاق أرواح الأبرياء.

ونحن فى هيئة الشرطة إذ نمضى بعزيمة لا تلين لتأمين حاضر أمتنا وسعيها نحو التقدم والنماء.. لنرجو لمسيرة سيادتكم الوطنية دوام التوفيق والسداد.

وأرسل "وزير الداخلية" برقية تهنئة للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيــس مجلس الشيوخ بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: بمناســــبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ يُشرفنى أن أبعث لسيادتكم وللسادة الوكلاء وأعضاء مجلس الشيوخ الموقر، بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات، ونحن إذ نستقى من تلك المناسبة المباركة خطوات النبى المصطفى صلى الله عليه وسلم فى ترسيخ ثوابت الدولة لنتوجه للمولى جلت قدرته أن يسدد بالتوفيق كل جهد يسعى بنُبل لرفعة مسيرة العمل الوطنى والإرتقاء بمعدلات الأداء.

ووجه " وزير الداخلية " برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445هــ أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى بدوام التوفيق والسداد ونحن نستوحى من هذه المناسبة قيم التضحية والعطاء والفداء لتأسيس ركائز دولة الحق والخير والوسطية والنماءن نبتهل إلى المولى تعالى أن يسدد جهود المخلصين لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من النجاحات ليتحقق للشعب المصرى العظيم طموحاته فى غدٍ مفعم بالإزدهار والرخاء.حفظ الله مصر الكنانة ورعى رجالها وأبطالها، وكلل بالنجاح خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير.

وبعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هــ أن أعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليمن والخير والبركات.

ووجه وزير الداخلية برقية للفريق أول محمــد زكــــى القـائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأسمى الأمانى.

إننا إذ نعتز بهذه المناسبة الغالية التى تؤكد وتجسد قيم العطاء والتضحية.. فإننا ندعو الله عز وجل أن يعيدها عليكم بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق والسداد.

حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه وكلل بالنجاح كل خطاه لترسيخ دعائم الإستقرار والنصر والنماء لمصر الكنانة على مر الزمان.

وبعث " وزير الداخلية " برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: يسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضبـاط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأخلـص التهـانـى وأسـمى الأمـانى، متمنيـن لكم مزيــداً مـن الرفعــة والتقــدم.

حفظ الله قواتنا المسلحة الباسلة وأدامها درعاً قوياً يزود عن وطننا الغالى بكل شجاعة وقوة ، وكلل جهودكم بالنجــاح.

وأرسل وزير الداخلية " برقية تهنئة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول أن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة وأن يجعله عيد خير وبركة وأمن وسلام على شعب مصر العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية.

ووجه " وزير الداخلية " برقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام - مفتى جمهــورية مصر العربية بمناسبة العام الهجرى الجديد 1445 هـ، جاء بها: يَسرنى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن نُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يُعيد هذه المناسبة الكريمة عليكم بموفور الصحة ودوام التوفيق ، وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.

وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية، جاء بها: يسرنى مع إشراقة العام الهجرى الجديد 1445 هـ أن أبعث إلى الأخوة والأبناء من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأصدق التهانى وأطيب الأمانى.

إننا نستلهم الأسوة والقدوة من صاحب تلك الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم فى هجرته الشريفة من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من أجل إرساء القيم السامية وإعلاء المبادىء النبيلة التى تعد فى حقيقتها وغايتها أمناً وسلاماً للبشرية على مر العصور، وتدفعنا نحو الإلتزام والتحلى بها فى سبيل الإرتقاء بمسيرة العمل الوطنى وبلوغها لأهدافها بجودة وإتقان، حفظ الله مصر.. ووفقنا لخدمة شعبها العظيم وتحقيق المزيد من التقدم والتنمية.. وكـل عـام وأنتـم جميعــاً بخيــر.