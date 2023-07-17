وزارة العمل: 30 عقد عمل لذوى الهمم بشركة خاصة بالقاهرة

كتبت آية دعبس

أعلنت مديرية العمل بمحافظة القاهرة، عن توقيع 30 عقد عمل لذوى همم للعمل بشركة جماعة المهندسين الاستشاريين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم في سوق العمل.

وجاء فى بيان وزارة العمل، أنها تلقت تقريراً من احمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة أوضح فيه أنه تم توقيع عدد 30 عقد عمل لذوى همم داخل مكتب مدير المديرية براتب شهرى قدره 3000 جنيهاً طبقاً للحد الادنى للاجور ، قام بتوفيرها مكتب تفتيش شرق مدينة نصر وذلك بحضور مسئولى الشركة، كما اكد ان المديرية لا تبذل جهداً فى هذا الملف الهام باعتباره من اهم الملفات التى تعمل عليها ، و انه يتم توفير عقود عمل بصفة مستمرة للعديد من ذوى الهمم من ابناء المحافظة بمختلف المنشآت على مستوى مكاتب العمل بجميع مناطق القاهرة .

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة ، كما إنتهت فعاليات تسليم العقود بإلتقاط صورة جماعية للحضور .