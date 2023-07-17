وزارة العمل: بدء التقديم في دورات على 9 مهن بمديرية بكفر الشيخ

أعلنت مديرية العمل بمحافظة كفر الشيخ، بدء التسجيل للحصول على الدورات التدريبية المجانية بمركز التدريب المهنى بفوه على 6 مهن يحتاجها سوق العمل داخل المحافظة، وبدء التدريب المهنى على 3 مهن بالوحدة المتنقلة الموجودة بسيدى سالم على 3 مهن، وذلك للشباب من الجنسين، من خلال مركز التدريب المهنى بفوه او مكتب التشغيل، وذلك ضمن العام التدريبى الجديد 2023 / 2024، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتكثيف الدورات التدريبية المجانية التى يتم تقديمها وفقاً لمتطلبات سوق العمل داخل المحافظات ولتأهيل الشباب ودعمهم بالمهارات اللازمة للحصول على فرصة عمل مناسبة ولائقة .

واوضحت الوزارة فى بيان لها، انها تلقت تقريراً من حازم على حسن مدير مديرية العمل بكفر الشيخ اشار فيه إلى أن المهن التى سيتم التدريب عليها بمركز التدريب المهنى بفوه تتضمن : التفصيل والخياطة، والحاسب الآلى، والتبريد والتكييف، والاجهزة الكهربائية، واللحام ،والميكانيكا، كما شملت المهن الموجودة بالوحدة المتنقلة: التفصيل والحياكة والسباكة الصحية وكهرباء التوصيلات، والتى يتم التقديم للحصول عليها بمقر الوحدة امام مبنى الحماية المدنية ومكتب التشغيل بسيدى سالم، لمن هم من سن 18 إلى 45 سنة من ابناء المحافظة والمقيمين فيها .